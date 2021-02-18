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Порошенко: наше движение вперед по дороге ценностей, который открыла Революция Достоинства

Новина українською → Киев, Четверг 18 февраля 2021 17:41
Порошенко: наше движение вперед по дороге ценностей, который открыла Революция Достоинства Фото: Петр и Марина Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и Марина Порошенко вместе с семьями Героев Небесной сотни почтили память погибших майдановцев.

Об этом сообщает сайт политсилы.

"Семь лет прошло с того трагического утра 18 февраля, трагических событий в Мариинском парке, когда Украина потеряла десятки своих лучших сыновей и дочерей. И через 7 лет судят не убийц, не тех, кто отдавал приказы на убийство украинцев, на уничтожение развития страны, ее пути в Европу, а тех, кого пытали и против которых покушались на жизнь", - заявил Порошенко во время чествования.

По его мнению, вчера парламент проголосовал за важное и правильное постановление, которым признал Революцию Достоинства одной из государствообразующих событий в Украине.

"Но судить надо не по словам, а по делам. Потому что фундаментом Революции достоинства были европейские ценности, к которым, к сожалению, они не имеют никакого отношения. Это - свобода слова, верховенство права, демократия", - подчеркивает Порошенко.

Порошенко также добавил, что верит и в Украину, и украинский народ.

"Я твердо верю в сотрудничество с нашими партнерами в Европе и США, которые точно не потеряли веры в Украину и украинцев. Нас - сила, мы - лидеры оппозиции и лидеры доверия. И мы способны защитить наше движение вперед, в Европу, в Европейский Союз и НАТО. Наше движение вперед по дороге ценностей, который открыла Революция Достоинства. И мы точно победим. Сегодня на этом святом месте мы это утверждаем", - резюмировал Порошенко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Верховной раде рекомендуют принять заявление в связи с седьмой годовщиной начала Евромайдана и событий Революции достоинства. В этом документе ВР должна дать оценку режима президента Виктора Януковича.

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