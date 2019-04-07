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Порошенко: наркозависимый человек не может быть президентом

Новости » Выборы 2019    07.04.2019 - 21:19
Порошенко: наркозависимый человек не может быть президентом
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Такая ситуация могла бы стать угрозой для каждого украинца, считает Порошенко

Человек с наркотической зависимостью не может быть президентом Украины, верховным главнокомандующим Вооруженных сил. Об этом заявил действующий глава государства и кандидат в президенты Украины на выборах 2019 Петр Порошенко в эфире телеканала "Украина" 7 апреля.

По мнению Порошенко, такая ситуация могла бы стать очень большой угрозой для каждого украинца, а также для национальной безопасности. "И для того, чтобы снять эти вопросы, в этом заинтересованы оба кандидата, в этом заинтересован каждый украинец, который делает сознательный выбор ровно через две недели", - подчеркнул Порошенко.

Он также добавил, что каждый украинец должен получить абсолютно четкий ответ и по Порошенко, и по кандидату в президенты Владимиру Зеленскому.

"Это их право. А права украинцев надо чтить и уважать", - сказал Порошенко.

Отвечая на вопрос относительно инициативы Владимира Кличко о прохождении проверки кандидатами в президенты во Всемирном антидопинговом агентстве, Порошенко отметил, что готов это сделать.

Порошенко считает чрезвычайно важным то, что самая авторитетная в мире международная организация допингового контроля, которая обеспечила выведение "на чистую воду" и российского допингового агентства, и снятие России с большинства спортивных соревнований, будет привлечена к этому.

"Авторитет этой организации вообще не вызывает никакого сомнения ни у одного представителя во всем мире", - подчеркнул кандидат.

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