Порошенко: наркозалежна людина не може бути президентом

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Така ситуація могла би стати загрозою для кожного українця, вважає Порошенко

Людина, яка має наркотичну залежність, не може бути президентом України, верховним головнокомандувачем Збройних сил. Про це заявив чинний глава держави і кандидат у президенти України на виборах 2019 Петро Порошенко в ефірі телеканалу "Україна" 7 квітня.

На думку Порошенка, така ситуація могла би стати надзвичайно великою загрозою для кожного українця, а також для національної безпеки. "І для того, щоб зняти ці питання, в цьому зацікавленні обидва кандидата, в цьому зацікавлений кожен українець, який робить свідомий вибір рівно за два тижні", - наголосив Порошенко.

Він також додав, що кожен українець має отримати абсолютно чітку відповідь і щодо Порошенка, і щодо іншого кандидата у президенти Володимира Зеленського.

"Це їх право. А права українців треба шанувати і поважати", - сказав Порошенко.

Відповідаючи на питання щодо ініціативи Володимира Кличка про проходження перевірки кандидатами у президенти у Всесвітній антидопінговій агенції, Порошенко відзначив, що готовий це зробити.

Порошенко вважає надзвичайно важливим те, що найавторитетніша в світі міжнародна організація допінгового контролю, яка забезпечила виведення "на чисту воду" і російської допінгової агенції, і зняття Росії з більшості спортивних змагань, буде залучена до цього.

"Авторитет цієї організації взагалі не викликає жодного сумніву у жодного представника у всьому світі", - підкреслив кандидат.