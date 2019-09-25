У Порошенко напомнили новой власти о неизменности курса на НАТО

Сохранение курса на евроатлантическую интеграцию является базовым безопасности приоритетом для Украины. Об этом заявила народный депутат фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко Виктория Сюмар, комментируя заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о смене тактики вхождения Украины в НАТО.

Сюмар отметила, что в современном мире только комплексное международное партнерство с НАТО сможет гарантировать нашей стране суверенитет и защиту от России, а противоположная риторика со стороны новой власти является недопустимой.

"Курс на НАТО – это ПДЧ и вступление в НАТО. Точка. "Неизменность курса" без заявки на членство – это оксюморон. Всем "выдающимся лидерам современности" и их должностным лицам стоит осознать реальность – на востоке Россия с Китаем проводят крупнейшие военные учения и планируют создать свой аналог альянса. На Западе после начала процедуры импичмента президента США из-за Ukraine Case Украина становится крайне токсичной", – отметила политик.

Сюмар отметила, что в существующих геополитических условиях изменение позиции приоритетности вступления в НАТО и заигрывании с Россией, в данном вопросе, может превратить Украину в буферное государство и отдалить нас от Запада.

"Мы посередине. С войной с агрессивным ядерным государством, единственный "компромисс" от которого – это выполнять его требования. И эти требования известны – Украина в роли "серой буферной зоны" между НАТО и Россией. Слабая и разделенная на автономии. И отказываясь от хоть усилий получить ПДЧ, вы делаете именно это – выполняете прихоти России и возможно навсегда лишаете Украину едва ли не последнего шанса стать частью западного сообщества", – подчеркнула парламентарий.

Как известно, Кулеба заявил, что курс Украины на евроатлантическую интеграцию остается неизменным, но тактика вхождения в НАТО должна измениться.