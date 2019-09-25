У Порошенка нагадали новій владі про незмінність курсу на НАТО

Фото: Вікторія Сюмар (rada.gov.ua)

Сюмар прокоментувала заяву Кулеби

Збереження курсу на євроатлантичну інтеграцію є базовим безпековим пріоритетом для України. Про це заявила народний депутат фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка Вікторія Сюмар, коментуючи заяву віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби про зміну тактики України входження до НАТО.

Сюмар зазначила, що в сучасному світі тільки комплексне міжнародне партнерство із НАТО зможе гарантувати нашій країні суверенітет і захист від Росії, а протилежна риторика з боку нової влади є неприпустимою.

"Курс на НАТО – це ПДЧ і вступ до НАТО. Крапка. "Незмінність курсу" без заявки на членство – це оксюморон. Всім "найвидатнішим лідерам сучасності" і їх посадовцям варто усвідомити реальність – на сході Росія з Китаєм проводять найбільші військові навчання і планують створити свій аналог альянсу. На Заході після початку процедури імпічменту президента США через Ukraine Case Україна стає вкрай токсичною", – зауважила політик.

Сюмар зазначила, що в існуючих геополітичних умовах зміна позиції пріоритетності вступу до НАТО та заграванні з Росією, в даному питанні, може перетворити Україну на буферну державу і віддалити нас від Заходу.

"Ми посередині. З війною з агресивною ядерною державою, єдиний "компроміс" від якої – це виконувати її вимоги. І ці вимоги відомі – Україна у ролі "сірої буферної зони" між НАТО і Росією. Слабка і розділена на автономії. І відмовляючись від бодай зусиль отримати ПДЧ, ви робите саме це – виконуєте забаганки Росії і можливо назавжди позбавляєте Україну чи не останнього шансу стати частиною західної спільноти", – наголосила парламентар.

Як відомо, Кулеба заявив, що курс України на євроатлантичну інтеграцію залишається незмінним, але тактика входження до НАТО має змінитися.