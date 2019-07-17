У Порошенко напомнили Гройсману, кому он обязан карьерным ростом

Фото: Порошенко и Гройсман (из открытых источников)

"Евросолидарность" обвиняет Гройсмана в применении админресурса

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" никогда не реагировала на агрессивные выпады премьер-министра Владимира Гройсмана в адрес команды, которой он целиком и полностью обязан своим карьерным ростом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление партии Порошенко.

"Несколько лет назад его критика могла бы выглядеть как смелость. Но теперь, когда раздается в спину, свидетельствует о совсем других чертах характера. Очевидно, эти черты понятны и избирателям. О том, что партия Гройсмана не преодолевает пятипроцентный барьер, убедительно свидетельствуют опросы всех ведущих социологических центров. Главное, чтобы, обманывая избирателей, Владимир Борисович и сам не обманулся с фейковыми исследованиями, которые рисуют ему недостижимый порог", - говорится в заявлении.

Как отметили в "Евросолидарности", в последний социологии даже получилось так, что общий процент голосов за поддержку всех партий составил 100,6%.

"Партия Гройсмана принадлежит к кругу тех политических партий, которые распыляют голоса проевропейски ориентированных избирателей и увеличивают бонус для пятой колонны. В начале кампании Гройсман сам отклонил предложение действовать совместно на фоне тех новых вызовов, которые стоят перед страной", - отметили у Порошенко.

"Евросолидарность" считает, что дальнейшая полемика по этому поводу уже не имеет смысла, ведь за считанные дни состоятся выборы.

"А угрозы премьер-министра в адрес одного из лидеров гонки мы рассматриваем как грубое применение административного ресурса",- говорится в заявлении на сайте партии.