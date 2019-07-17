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У Порошенка нагадали Гройсману, кому він зобов’язаний кар’єрним ростом

Новини » Політика    17.07.2019 - 16:00
У Порошенка нагадали Гройсману, кому він зобов’язаний кар’єрним ростом
Фото: Порошенко і Гройсман (з відкритих джерел)

"Євросолідарність" звинувачує Гройсмана у застосуванні адмінресурсу

Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" ніколи не реагувала на агресивні випади прем'єр-міністра Володимира Гройсмана на адресу команди, якій він цілком і повністю зобов’язаний своїм кар’єрним ростом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву партії Порошенка.

"Кілька років тому його критика могла б виглядати як сміливість. Але тепер, коли лунає в спину, свідчить про зовсім інші риси характеру. Очевидно, ці риси зрозумілі і виборцям. Про те, що партія Гройсмана не долає п’ятивідсоткового бар’єру, переконливо свідчать опитування усіх провідних соціологічних центрів. Головне, щоби, обманюючи виборців, Володимир Борисович і сам не обманувся з фейковими дослідженнями, які малюють йому недосяжний поріг", - йдеться у заяві.

Як зазначили у "Євросолідарності", в останній соціології навіть вийшло так, що загальний відсоток голосів за підтримку усіх партій склав 100,6%.

"Партія Гройсмана належить до кола тих політичних партій, які розпорошують голоси проєвропейськи орієнтованих виборців і збільшують бонус для п’ятої колони. На початку кампанії Гройсман сам відхилив пропозицію діяти спільно на фоні тих нових викликів, які постали перед країною", - зазначили у Порошенка.

"Євросолідарність" вважає, що подальша полеміка з цього приводу вже не має сенсу, адже за лічені дні відбудуться вибори.

"А погрози прем’єр-міністра на адресу одного із лідерів перегонів ми розглядаємо як грубе застосування адміністративного ресурсу",- йдеться у заяві на сайті парії.

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Новини України Порошенко ПетроВолодимир ГройсманЄвропейська солідарність
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