Порошенко сподівається на підтримку України новим урядом Німеччини

Президент Петро Порошенко розраховує на підтримку України з боку нового німецького уряду. Про це він заявив в інтерв'ю німецьким ЗМІ, передає DW.

"Я очікую, що всі партнери по коаліції в Німеччині виступлять за свободу, демократію і територіальну цілісність України", - наголосив Порошенко.

Він також висловив сподівання на те, що Берлін буде сприяти відправленню на схід України миротворчої місії ООН, зазначивши, що "тільки таким способом можуть бути реалізовані мінські угоди". До тих пір, поки вони не будуть повністю виконані, ніякого пом'якшення санкцій, ухвалених проти Росії, бути не повинно, вважає глава держави.

На думку Порошенка, Москва намагається поставити Київ на коліна, але той "досі тримається" завдяки підтримці з боку Європи. Президент закликав Захід посилити санкції проти Росії і бойкотувати чемпіонат світу з футболу, який відбудеться в РФ із 14 червня по 15 липня 2018 року.

Говорячи про постачання зброї Україні, Порошенко повідомив, що Київ очікує на це, в першу чергу, від США а потім - від таких країн, як Канада, Франція або Литва.

"Угоди з продажу озброєння не люблять гучних дискусій, тому я нічого не скажу про можливі домовленості з Німеччиною", - додав український лідер.

Нагадаємо, 12 березня після напружених переговорів представники Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Християнсько-соціального союзу (ХСС) і Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) підписали коаліційну угоду і сформували новий уряд ФРН. Через два дні бундестаг обрав Ангелу Меркель на посаду федерального канцлера на четвертий термін поспіль.