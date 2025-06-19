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Слідство розкрило схему передачі 38 млн євро з Москви Порошенку через оточення Медведчука: що відомо

Фото: колишній президент України Петро Порошенко (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

За три дні до президентських виборів 2019 року Петро Порошенко отримав з Москви 38 млн євро готівкою, які допоміг організувати бізнес-партнер дружини Віктора Медведчука. Таку версію подій оприлюднило слідство, а суд продовжив термін розслідування справи колишніх охоронців Порошенка до 12 вересня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Главком".

"28 березня 2019 року співробітники УДО зустріли в аеропорту "Жуляни" літак із Москви, на борту якого перебували валізи з 38 млн євро. Ці гроші були доставлені бізнес-партнером дружини колишнього народного депутата Віктора Медведчука - Алєксандром Баримовим", - розповідають журналісти з посиланням на слідство.

Підкріпленням цих слів є відеозапис поїздки Баримова, який через шість років отримали оперативники ДБР. За версією слідства, без оформлення належних митних процедур охоронці забрали багаж із грошима переданий Баримовим і вивезли його у невідомому напрямку. 

"На відео, за даними слідства, зафіксовано процес маркування валіз у московському аеропорту "Шереметьєво", а також передача готівки Чучковському прямо на борту літака зі словами російською мовою: "Хороших вам виборов. Спасибо". Вже за три дні, 31 березня 2019 року, в Україні відбувся перший тур президентських виборів", - зазначається в новині.

У підсумку, Печерський районний суд Києва продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо колишніх співробітників Управління державної охорони до 12 вересня 2025 року. 

"Йдеться про колишнього заступника начальника Служби безпеки президента України УДО Вадима Чучковського і двох його підлеглих - ексводіїв Управління Сергія Волевача і Руслана Крамаренка. З березня 2025 року всі троє утримуються під вартою із визначеними багатомільйонними заставами. Востаннє, у червні, суд визначив Крамаренку заставу в 360 млн грн, Чучковському та Волевачу - по 342 млн грн", - пише видання.

Санкції проти Порошенка

Нагадаємо, 13 лютого були запроваджені санкції проти низки олігархів та політиків, які створювали загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України та сприяли терористичній діяльності. В тому числі, до списку увійшли Петро Порошенко, Ігор Коломойський та Віктор Медведчук.

Зокрема, Петра Порошенка звинувачували у лобіюванні Харківських угод (ЧФ в Криму); фінансуванні терористів (купівля вугілля з ОРДЛО); торгівлі у війну з РФ (Липецька фабрика, завод "Богдан" в РФ тощо); спільному з Медведчуком та росіянами незаконному відчуженні нафтопроводу у держави тощо.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в січні 2025 року народний депутат Петро Порошенко вивів з України 1 мільярд 48 мільйонів гривень та ще 986 млн грн подарував, а потім його зупинили санкції.

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