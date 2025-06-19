Слідство розкрило схему передачі 38 млн євро з Москви Порошенку через оточення Медведчука: що відомо

"28 березня 2019 року співробітники УДО зустріли в аеропорту "Жуляни" літак із Москви, на борту якого перебували валізи з 38 млн євро. Ці гроші були доставлені бізнес-партнером дружини колишнього народного депутата Віктора Медведчука - Алєксандром Баримовим", - розповідають журналісти з посиланням на слідство.

Підкріпленням цих слів є відеозапис поїздки Баримова, який через шість років отримали оперативники ДБР. За версією слідства, без оформлення належних митних процедур охоронці забрали багаж із грошима переданий Баримовим і вивезли його у невідомому напрямку.

"На відео, за даними слідства, зафіксовано процес маркування валіз у московському аеропорту "Шереметьєво", а також передача готівки Чучковському прямо на борту літака зі словами російською мовою: "Хороших вам виборов. Спасибо". Вже за три дні, 31 березня 2019 року, в Україні відбувся перший тур президентських виборів", - зазначається в новині.

У підсумку, Печерський районний суд Києва продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо колишніх співробітників Управління державної охорони до 12 вересня 2025 року.

"Йдеться про колишнього заступника начальника Служби безпеки президента України УДО Вадима Чучковського і двох його підлеглих - ексводіїв Управління Сергія Волевача і Руслана Крамаренка. З березня 2025 року всі троє утримуються під вартою із визначеними багатомільйонними заставами. Востаннє, у червні, суд визначив Крамаренку заставу в 360 млн грн, Чучковському та Волевачу - по 342 млн грн", - пише видання.