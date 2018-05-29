Порошенко: місія ООН на Донбасі може повернути мир на українську землю

Порошенко розраховує на розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі

Миротворча місія ООН на окупованому Донбасі може повернути мир на українську землю. Про це йдеться у зверненні президента України Петра Порошенка з нагоди Міжнародного дня учасників операцій ООН з підтримання міжнародного миру і безпеки.

Зокрема, Порошенко зазначив, що внесок України у підтримання миру і безпеки дає моральне право розраховувати на допомогу ООН у протидії російській агресії.

"Розгортання на тимчасово окупованій території Донбасу багатонаціональної операції під егідою ООН може стати важливим елементом врегулювання, метою якого є повернення миру на українську землю та відновлення її територіальної цілісності і суверенітету в міжнародно визнаних кордонах", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр 29 травня планують обговорити питання розміщення миротворців ООН на Донбасі.