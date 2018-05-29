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Порошенко: місія ООН на Донбасі може повернути мир на українську землю

НовиниПолітика    29.05.2018 - 09:50
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко розраховує на розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі

Миротворча місія ООН на окупованому Донбасі може повернути мир на українську землю. Про це йдеться у зверненні президента України Петра Порошенка з нагоди Міжнародного дня учасників операцій ООН з підтримання міжнародного миру і безпеки.

Зокрема, Порошенко зазначив, що внесок України у підтримання миру і безпеки дає моральне право розраховувати на допомогу ООН у протидії російській агресії.

"Розгортання на тимчасово окупованій території Донбасу багатонаціональної операції під егідою ООН може стати важливим елементом врегулювання, метою якого є повернення миру на українську землю та відновлення її територіальної цілісності і суверенітету в міжнародно визнаних кордонах", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр 29 травня планують обговорити питання розміщення миротворців ООН на Донбасі.

 

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Теги публікації: ООН, Порошенко Петро, Донбас, миротворцы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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