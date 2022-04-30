Порошенко: мир никогда уже не будет таким, как до 24 февраля

"Я могу подчеркнуть - я был твердо убежден, что война будет. Поэтому начиная с октября месяца я подавал законопроекты, на каждом телеэфире, на каждой Согласительном совете в парламенте я инициировал заседание СНБО. Я пытался увеличить способность страны давать отпор. Что мог - сделал", - говорит Порошенко.

Он также отметил, что его поразили страдания детей. И это не только убитые дети.

"Когда вы видите картинку, где мальчик приносит консервы на могилу мамы, которая похоронена у него во дворе, нормальный человек это выдержать не может. Когда вы видите за границей, когда на спине у девочки написан адрес. Эти эмоции иностранцам не передать. Потому что они на это смотрят как на голливудский фильм ужасов, они не чувствуют, какой болью пропитанной эта атмосфера", - рассказывает Порошенко.

Он также убежден, что мы точно должны это не забыть. Мы точно должны это помнить.

"Я не сомневаюсь в нашей победе. Украина никогда не сдастся. Речь идет лишь о продолжительности войны, но сейчас с помощью мира, с поступлением вооружения, эта победа будет быстрее. Но мы точно должны это помнить, когда будем восстанавливать Украину", - подчеркнул Порошенко.