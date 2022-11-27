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Порошенко: ми не дозволимо Путіну диктувати нам, яким буде майбутнє України

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлія Бойко

Пʼятий президент Петро Порошенко заявив, що ні Володимир Путін, ні Росія ніколи не будуть диктувати Україні, яким буде її майбутнє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в інтервʼю Sky News.

"Це не Путін приймає рішення. Хто б не був президентом, лідером уряду в Україні - ми не надаємо Росії права вето на будь-яке майбутнє рішення, включно з членством України в НАТО. І ми демонструємо єдність у внутрішній політиці", - зазначив Порошенко.

Політик також наголосив, що у нас немає електрики, немає опалення, немає води. Але в жодному разі ми не проміняємо українську свободу, демократію, суверенітет на електроенергію, нафту, газ, тепло.

Він також закликав західних партнерів надати України енергетичне обладнання та засоби протиповітряної оборони.

"Ми безперечно розраховуємо на глобальну підтримку. І нам потрібні не тільки генератори – нам потрібна в першу чергу протиповітряна оборона плюс генератори та інші запчастини для об’єктів критичної енергетичної інфраструктури. росія повинна знати, що всі російські крилаті ракети, кожен російський ударний безпілотник, який атакує об’єкти цивільної інфраструктури в Києві, Одесі Херсоні, точно буде збито, і ми можемо це зробити", - сказав Порошенко.

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Петро Порошенко