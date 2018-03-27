Порошенко и Лукашенко обсудили сотрудничество в экономике и культуре

Президенты провели телефонный разговор

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

Сообщается, что главы государств обсудили вопросы повестки дня двусторонних отношений, включая подготовку к проведению Первого форума регионов Украины и Беларуси, который состоится осенью 2018 года в Гомеле.

Кроме того, президенты высказались за активизацию экономического сотрудничества между предпринимателями обеих стран. Было также обсуждено проведение Дней культуры Украины в Беларуси в этом году.

Напомним, в феврале Порошенко и Лукашенко во время телефонного разговора обсудили актуальные вопросы повестки дня белорусско-украинских отношений, в частности развитие двустороннего политического диалога и будущие контакты на высшем уровне. Главы государств отметили важность надлежащей подготовки к проведению в текущем году в Гомеле Первого форума регионов Украины и Беларуси.