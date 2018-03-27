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Порошенко и Лукашенко обсудили сотрудничество в экономике и культуре

НовостиПолитика    27.03.2018 - 15:07
Фото: Петр Порошенко и Александр Лукашенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко и Александр Лукашенко (president.gov.ua)

Президенты провели телефонный разговор

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

Сообщается,  что главы государств обсудили вопросы повестки дня двусторонних отношений, включая подготовку к проведению Первого форума регионов Украины и Беларуси, который состоится осенью 2018 года в Гомеле.

Кроме того, президенты высказались за активизацию экономического сотрудничества между предпринимателями обеих стран. Было также обсуждено проведение Дней культуры Украины в Беларуси в этом году.

Напомним, в феврале Порошенко и Лукашенко во время телефонного разговора обсудили актуальные вопросы повестки дня белорусско-украинских отношений, в частности развитие двустороннего политического диалога и будущие контакты на высшем уровне. Главы государств отметили важность надлежащей подготовки к проведению в текущем году в Гомеле Первого форума регионов Украины и Беларуси. 

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Теги публикации: Александр Лукашенко, Порошенко Петр, сотрудничество  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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