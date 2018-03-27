Порошенко і Лукашенко обговорили співпрацю в економіці і культурі

Президенти провели телефонну розмову

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Про це повідомляє прес-служба українського президента.

Повідомляється, що глави держав обговорили питання порядку денного двосторонніх відносин, включаючи підготовку до проведення Першого форуму регіонів України та Білорусі, який відбудеться восени 2018 року в Гомелі.

Крім того, президенти висловилися за активізацію економічного співробітництва між підприємцями обох країн. Було також обговорено проведення Днів культури України в Білорусі в цьому році.

Нагадаємо, в лютому Порошенко і Лукашенко під час телефонної розмови обговорили актуальні питання порядку денного білорусько-українських відносин, зокрема розвиток двостороннього політичного діалогу і майбутні контакти на вищому рівні. Глави держав відзначили важливість належної підготовки до проведення в поточному році в Гомелі Першого форуму регіонів України та Білорусі.