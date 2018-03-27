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Порошенко і Лукашенко обговорили співпрацю в економіці і культурі

НовиниПолітика    27.03.2018 - 15:07
Фото: Петро Порошенко та Олександр Лукашенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко та Олександр Лукашенко (president.gov.ua)

Президенти провели телефонну розмову

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Про це повідомляє прес-служба українського президента.

Повідомляється, що глави держав обговорили питання порядку денного двосторонніх відносин, включаючи підготовку до проведення Першого форуму регіонів України та Білорусі, який відбудеться восени 2018 року в Гомелі.

Крім того, президенти висловилися за активізацію економічного співробітництва між підприємцями обох країн. Було також обговорено проведення Днів культури України в Білорусі в цьому році.

Нагадаємо, в лютому Порошенко і Лукашенко під час телефонної розмови обговорили актуальні питання порядку денного білорусько-українських відносин, зокрема розвиток двостороннього політичного діалогу і майбутні контакти на вищому рівні. Глави держав відзначили важливість належної підготовки до проведення в поточному році в Гомелі Першого форуму регіонів України та Білорусі.

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Теги публікації: Олександр Лукашенко, Порошенко Петро, сотрудничество  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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