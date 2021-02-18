Порошенко купил телеканал "Прямой"

По словам Порошенко, это решение было принято из-за риска отключения телеканала по решению властей.

Он гарантировал, что свобода слова и журналистские стандарты на телеканале "Прямой" будут сохранены.

"Вчера я должен был ужинать с одним из послов Большой Семерки, и у меня разрывался телефон, он стал красным. Из всех источников я получил сообщение - 19 числа против господина Макеенко будут внедрены санкции, канал Прямой будет закрыт. Я получил 18 сообщений. Часть из которых я показал послу", - сказал Порошенко.

Он также отметил, что власть считает, что оппозиционные проукраинские каналы "мешают им жить".

"Сегодня утром мне позвонил Макеенко. Сказал, что нам надо прилагать совместные усилия по защите канала. Сказал, что единственная его вина, что он несколько лет прилагал усилия, чтобы поддерживать, обеспечивать, финансировать и защищать канал. Но сейчас он нуждается в помощи. Два часа назад мы подписали договор, я заплатил деньги, большие деньги, которые могли пойти на благотворительность - и два часа назад в государственном реестре конечный бенефициарный собственник прямого канала Prime Assets Capital, структура которая на 100 процентов принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу", - сообщил лидер "ЕС".