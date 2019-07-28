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Порошенко: Хрещення стало прийняттям України до родини європейських народів

Новини » Політика    28.07.2019 - 10:23
Порошенко: Хрещення стало прийняттям України до родини європейських народів
Фото: Петро Порошенко (з відкритих джерел)

Порошенко звернувся до українців з нагоди відзначення 1031-ї річниці Хрещення Русі-України

Єдність і духовна сила – це найсильніша зброя українського народу у боротьбі за незалежність. Про це заявив лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко  у своєму зверненні з нагоди відзначення 1031-ї річниці Хрещення Русі-України, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"В Україні на наших очах створена важлива традиція. 28 липня народ і держава вшановують Святого рівноапостольного князя Володимира Великого. У цей день ми згадуємо велич його вчинку – Хрещення нашого народу. Хрещення стало прийняттям України до родини європейських народів", - наголошує Порошенко.

"Над зціленням розділень, над зміцненням духовної незалежності ми невтомно працювали п’ять років. Бо єдність і духовна сила українського народу стали нашою найсильнішою зброєю у подоланні російської агресії, що загрожує свободі і незалежності України", - додав він.

За словами Порошенко, єдність і героїзм українців засвідчили силу Української держави.

"Господь почув щиру молитву православної громади. Дух Святий надихнув Вселенського Патріарха Варфоломія і Синод Константинопольської Церкви на історичне рішення – надати Томос Православній Церкві України. Так ми повернули справжній зміст Володимировому Хрещенню", - заявив Порошенко.

"Україна повернула собі велику спадщину Володимира Великого, хрестителя Київської Русі-України. І ніхто не змусить нас її зректися”, – заявив Порошенко.

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