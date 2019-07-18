Порошенко: концепцию защиты Украины на международной арене пытались разрушить

Политики из пророссийского пула, которые действуют строго по приказу Кремля, попытались навязать в Страсбурге собственный порядок дня, разрушающий концепцию защиты Украины на международной арене. Об этом журналистам заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, который находится в Страсбурге, сообщает пресс-служба ЕС.

"Только усилиями команды "Европейской солидарности" удалось разрушить эти планы, защитить национальные интересы нашего государства и сохранить международную коалицию в новоизбранном Европейском парламенте", - заявил Порошенко.

По его словам, в Страсбург приехала фактически путинская "пятая колонна", окруженная российскими журналистами.

"Они приехали презентовать себя, как пророссийская политическая сила, которая на сегодняшний день должна разрушить концепцию защиты украинского интереса в Европарламенте. Благодаря нашим решительным усилиям, сегодня эта попытка "пятой колонны" Кремля здесь, в Страсбурге провалилась", – отметил Порошенко.

"Сегодня, несмотря на то, что есть разгар предвыборной кампании, интересы Украины здесь – в Страсбурге, во время первой сессии новоизбранного Европейского парламента. Когда мы боремся за украинские интересы на внешнем фронте – мы подчеркиваем, все противоречия надо отбросить и оставить внутри Украины. На внешнем фронте мы должны выступать как единая, слаженная команда – в этом и реализуется предложение, что наша команда готова подставить плечо новой власти и не допустить просчетов и ошибок, которые будут работать во вред нашему государству", - добавил он.