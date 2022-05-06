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Порошенко: именно от наших защитников зависит депутинизация России

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

От украинских защитников зависит сохранение территориальной целостности Украины и в конце концов депутинизация России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пятого президента Петра Порошенко в Николаевской области.

"Именно от наших защитников зависит и международные переговоры, и сохранение территориальной целостности, и в конце концов депутинизация России. И уничтожение Путина", - заявил Порошенко.

Он также побывал на передовых позициях украинских защитников в Николаевской области и передал военным автомобили, артиллерийские планшеты, бронежилеты, кевларовые шлемы.

"Именно мобильность и живучесть личного состава - это основное, на что мы обращаем внимание. Именно благодаря неравнодушным людям, благодаря общественным организациям, благодаря Фонду Порошенко это становится возможным", - Андрей Подлесный, который в 2024 году еще студентом ушел на фронт и стал снайпером в морской пехоте, сегодня снова на передовых рубежах защищает Юг Украины.

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Петр ПорошенкоВооруженные силы УкраиныВладимир Путин