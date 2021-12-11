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Порошенко об идее референдума по Донбассу: это реализация планов Путина

Автор: Артем Горовенко

Вопросы суверенитета, территориальной целостности, государственного устройства не могут быть вынесены на референдум.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Я категорически не согласен с тем, чтобы референдумы использовались как технология для проведения, в том числе и неукраинских решений. Обсуждать неизвестные вопросы, да еще и как было сказано, вынесенные или предложенные другими странами, - я думаю, что это была бы просто ужасная ошибка, потому что единственным источником государственной власти в Украине является народ, а Конституция является основным законом", - заявил Порошенко.

По его мнению, перед тем, как даже теоретически обсуждать эти вопросы, надо обеспечить соблюдение Конституции и обеспечить защиту прав людей, суверенитета, защиту государства.

"А представьте себе, что две или три области примут решение иное, чем остальные области. А представьте себе, что как следствие будет сценарий, в том числе сценарий Путина о том, что эти области не являются счастливыми, и повторят позицию фейкового референдума, который Путин провел в Крыму", - отмечает Порошенко.

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Петр ПорошенкоДонбасс