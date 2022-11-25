Порошенко готує велику партію зимової форми, перші 5 тисяч комплектів вже йдуть на фронт

Пʼятий президент Петро Порошенко повідомив про закупівлю великої партії зимової форми, яку на прохання військових готують для передачі на фронт. Перші 5 тисяч комплектів вже готові до відправки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook .

За його словами, разом з формою на передову передадуть каремати і генератори. Також для військових замовили партію спеціальних хімічних грілок для рук та зимового взуття.

"До нас звернулися з проханням надати зимову форму. Ми підставимо плече Збройним силам і Міноборони. Ми розмістили замовлення на 50 тисяч комплектів форми - відповідно до заявок, які ми отримали протягом останніх трьох тижнів", - повідомив Порошенко.