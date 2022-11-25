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Порошенко готовит большую партию зимней формы, первые 5 тысяч комплектов уже уходят на фронт

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Пятница 25 ноября 2022 22:34
Порошенко готовит большую партию зимней формы, первые 5 тысяч комплектов уже уходят на фронт Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко сообщил о закупке большой партии зимней формы, которую по просьбе военных готовят для передачи на фронт. Первые 5 тысяч комплектов уже готовы к отправке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

По его словам, вместе с формой на передовую передадут карематы и генераторы. Также для военных заказали партию специальных химических грелок для рук и зимней обуви.

"К нам обратились с просьбой придать зимнюю форму. Мы подставим плечо Вооруженным силам и Минобороны. Мы разместили заказы на 50 тысяч комплектов формы - согласно заявкам, которые мы получили в течение последних трех недель", - сообщил Порошенко.

Как известно, Фонд Порошенко с 24 февраля направил в поддержку ВСУ 1 млрд 650 млн гривен.

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