Порошенко в годовщину Крещения Руси-Украины: это был не только выбор веры, но и цивилизации

"Тысяча тридцать три года назад князь Владимир Великий крестил наших предков. Тысяча лет и символические тридцать три, потому что тридцать три - это возраст Христа. В такие же летние дни наши предки услышали переведенные им слова Спасителя: "Где двое или трое собраны во имя мое, там Я посреди них". От имени всех поколений украинцев давайте откликнемся словами Апостола Павла: "А если Бог за нас, кто против нас?" - сказал он.

Порошенко поздравил все украинские церкви, чьи корни - в едином Владимировом крещении.

"С праздником вас, православные. С праздником, греко-католики и украинские католики. С праздником, протестанты. Приветствую верующих других религий и тех, кто только сейчас ищет дорогу к Богу. Чин Владимира Святославича означал не только выбор веры, но и выбор цивилизации. И Украина сегодня - неотъемлемая часть Европы. Так же как и значение Томоса об автокефалии выходит за рамки церковных оград. Не зря же мудрые люди назвали его геополитической катастрофой для России", - добавил пятый президент.

По его словам, слово Божие впервые было принесено на нашу землю Апостолом Андреем, задолго до Владимира равноапостольного. Так было положено начало связи между народом, которому в горах Киевских проповедовал Андрей, с его преемниками на престоле Вселенского Патриарха.

"Меньше месяца отделяет нас от визита Его Святейшества Варфоломея, которого в тридцатую годовщину Независимости украинский народ гостеприимно встретит, и которому спасибо за историческое решение о предоставлении Томоса. Все мы радуемся тому, что независимая Православная Церковь Украина вошла равной среди равных в большую семью Церквей-Сестер. Продолжается и процесс ее признания другими церквями. Он мог бы пройти и быстрее, если бы к этому не была так равнодушна нынешняя украинская власть", - отметил пятый президент .

Кроме этого Порошенко отметил, что несколько недель назад власть продолжила абсурдное уголовное дело против него за усилия по получению Томоса для Украины.

"Я воспринимаю эту хулу как похвалу. А гонения со стороны правоохранительных органов - расцениваю как признание со стороны недругов Украины, что наша команда действовала правильно, - отметил он. - Еще раз поздравляю каждого украинца в Украине и за ее пределами с Днем Крещения Руси-Украины и желаю иметь крепкую веру в Бога, в победу нашего государства и в процветание украинского народа".