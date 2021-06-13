ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Порошенко к годовщине освобождения Мариуполя: мы разрушили планы Путина

Новина українською →
Киев, Воскресенье 13 июня 2021 16:52
Порошенко к годовщине освобождения Мариуполя: мы разрушили планы Путина Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил Мариуполь с годовщиной освобождения. Порошенко напомнил, что благодаря контрнаступлению тогда удалось освободить две трети оккупированного Донбасса.

Об этом Порошенко написал в Facebook.

"7 лет назад мы разрушили сценарий Путина и выбили "русский мир" из Мариуполя. Это было начало большого наступления на российского агрессора и его террористов. Я горжусь тем, что отдал приказ на контрнаступление, благодаря которому две трети оккупированного Донбасса были освобождены, спасены от бандитов, мародеров и преступников", - написал он.

Он подчеркнул, что Украина возвращала свое.

7 лет назад мы разрушили сценарий Путина и выбили «русский мир» из Мариуполя. Это было начало великого наступления на...

Posted by Петр Порошенко on Sunday, June 13, 2021

"Вооруженные силы, Нацгвардия, добровольцы в течение двух месяцев освобождали города и села. Я горжусь тем, что как Верховный Главнокомандующий отдал этот приказ о контрнаступлении", - отметил он.

Порошенко также напомнил, что те времена стали решающими для украинского Приазовья.

"Спасибо нашим защитникам и мужественным мариупольцам, всем, благодаря кому в город пришел мир. Вечная Слава героям, которые погибли в боях, и которые сейчас продолжают защищать Украину от врага! Слава Украине! И Слава украинскому Мариуполю!"- написал Порошенко.

Напомним, сегодня в Мариуполе по случаю седьмой годовщины освобождения города от пророссийских оккупантов организовали марш украинских бойцов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Порошенко Петр Мариуполь
NEWS
Ермак надеется на скорое вступление Украины в НАТО
Ермак надеется на скорое вступление Украины в НАТО
DAILY
Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами