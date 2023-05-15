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Порошенко про європейське турне Зеленського: важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлія Бойко

Пʼятий президент Петро Порошенко заявив, що українці згуртовані навколо довгоочікуваного наступу Збройних сил України. На його думку, європейське турне Володимира Зеленського - також важливий для забезпечення успішного наступу ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в ефірі Sky News.

"Президент Зеленський має мандат від українського народу на перемогу. І ми безумовно розраховуємо на Велику Британію, тому що ви надаєте нам велику допомогу та підтримку. Ваша ракета Storm Shadow вже має надзвичайно позитивне застосування на полі бою", - сказав Порошенко.

Також він нагадав про саміт G7 в Японії.

"Ми розраховуємо в результаті цього саміту G7 на нові рішення щодо постачання сучасних військових технологій, у тому числі реактивних винищувачів і ракет великої дальності. Країни-члени G7 мають наслідувати британський приклад. У тому числі має бути спільне рішення про наше майбутнє членство в НАТО, яке має бути прийняте на цьогорічному саміті у Вільнюсі", - додав Порошенко.

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Петро ПорошенкоЗбройні сили України