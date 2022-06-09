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Порошенко: этот июнь крайне важен для Украины, мы боремся за ЕС и НАТО

Новина українською →
Четверг 09 июня 2022 21:48
Порошенко: этот июнь крайне важен для Украины, мы боремся за ЕС и НАТО Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что в июне произойдут важные для Украины события, связанные с членством в ЕС и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в эфире британского телеканала GBNews.

"23 июня состоится заседание Европейского совета, во время которого должно быть принято историческое решение для Украины относительно предоставления статуса кандидата на будущее членство в ЕС", - заявил Порошенко.

По его словам, в Украине сегодня европейскую интеграцию поддерживают более 80% населения.

"Европейская народная партия проголосовала единодушно в поддержку заявки Украины относительно статуса кандидата. Глава нашей политической семьи, Манфред Вебер, голосовал об этом и в Европейском парламенте, который вчера одобрил историческое решение о предоставлении Украине этого статуса. Так же как это сделала конференция президентов Европарламента", - добавил Порошенко.

Кроме того, 28-29 июня в Мадриде пройдет исторический саммит НАТО.

"Украина продемонстрировала мужество и удивила весь мир благодаря своим Вооруженным силам, нашему единству, солидарности всего мира, и остановила российские войска. Именно поэтому предоставление Украине Плана действий относительно членства, в качестве мощного стимула для реформ и соответствующих изменений, для НАТО иметь бок о бок украинские вооруженные силы было бы грандиозным и важным решение для Саммита НАТО", - резюмирует Порошенко.

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Евросоюз НАТО Петр Порошенко
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