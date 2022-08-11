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Порошенко в Донецкой области передал итальянские бронемашины десантникам 79-й бригады

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Четверг 11 августа 2022 21:02
Порошенко в Донецкой области передал итальянские бронемашины десантникам 79-й бригады Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Итальянские бронемашины MLS SHIELD, купленные волонтерами ОО "Справа громад" и Фондом Порошенко, уже на восточном фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Петра Порошенко, который передал их десантникам 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Донецкой области.

Как сообщил Порошенко, эта партия бронемашин позволила укомплектовать целый десантный батальон. Общая стоимость 11 машин превысила 3 млн евро.

"Сейчас все должны объединить усилия для контрнаступления и победы", - заявил он.

Порошенко в Донецкой области передал итальянские бронемашины десантникам 79-й бригады

Как известно, понадобилось три с половиной месяца, чтобы после ряда переговоров и получения экспортных лицензий бронемашины прибыли в ВСУ. Впервые в истории боевые бронемашины были проданы благотворительному фонду и волонтерам из Украины.

Порошенко также анонсировал новые контракты на закупку гусеничной бронетехники. Всего же с 24 февраля на нужды армии структуры Порошенко направили более полумиллиарда гривен.

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Петр Порошенко Донецкая область
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