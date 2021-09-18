Порошенко: долги по зарплатам уже превысили 4 млрд гривен

В Украине растет задолженность по выплате заработной платы. Это следствие слабой экономической политики, из-за которой инфляция вышла из-под контроля и уже имеет двузначный показатель.

Об этом заявил лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко во время форума в Днепре.

"Инфляция вырвалась из-под контроля. А это привело к тому, что в стране есть огромные суммы задолженности по выплате заработной платы. Посмотрите, в достаточно тяжелом 2018-м году ее было 2,8 млрд, а сегодня сумма задолженности перепрыгнула 4 миллиарда", - подчеркнул Порошенко.

Он также отметил, что 1,5 млрд грн нынешняя власть уже задолжала украинской армии. "Два года - с 2019 года, с нашей каденции они не повышали денежное обеспечение. А сегодня не выплачивают даже то, что начисляют. Не выплачивают на оздоровление. Три месяца задолженность по компенсации за наем жилья. Остановлены строительства общежитий", - констатирует Порошенко.

Порошенко напомнил, что с 2014 по 2019 год зарплата в Украине выросла почти втрое - и минимальная, и средняя.

"Мы в свое время снизили в 2 раза налоговую нагрузку на зарплату, сократив до 22% единый социальный взнос и увеличив поступления в Пенсионный фонд, потому что люди поверили. В 2015-2016 годах мы ввели автоматический возврат НДС", - напомнил Порошенко.

По словам Порошенко, европейские стандарты жизни предполагают демократию, верховенство права и высокий уровень доходов граждан.

Напомним, "Европейская солидарность" призывает средства МВФ выплатить 13-ю пенсию, существенно увеличить расходы на субсидии, погасить зарплатные долги перед военными и врачами.

Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте.