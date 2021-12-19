Порошенко: договоренности на условиях Кремля опасны для Украины и мира

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает "предложения" России по договору с США о "гарантиях безопасности" реваншистской заявкой на новое распределение мира. Порошенко призвал международных партнеров и украинские власти со всей серьезностью отнестись к ультиматумам Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

"Обнародованные московскими властями в минувшую пятницу "предложения" по договору с Соединенными Штатами о "гарантиях безопасности" очень бы хотелось назвать бессмысленными и проигнорировать. Признать такими, что лишний раз доказывают болезненные амбиции Кремля на вершителя судьбы мира. Как собственно и все остальные тамошние "предложения". Если бы только эти заявления все больше не напоминали "мирные предложения", которые периодически звучали во второй половине 30-х годов прошлого столетия из нацистского Берлина. Похоже, имперская болезнь прогрессирует сейчас и в Кремле", - заявил Порошенко.

По его мнению, публичный демарш Кремля является ничем иным, как реваншистской неоимперской заявкой на новое распределение мира, очерчивание новых распределительных линий прямо и буквально по границам бывшего СССР как "исключительной Московской сферы влияния".

"Кремлевские прихоти "гарантий безопасности", как теперь еще и видно из текста обнародованных проектов, уходят далеко за пределы двусторонних отношений США-РФ. Они напрямую затрагивают национальные интересы подавляющего большинства государств всего евроатлантического пространства. Причем затрагивают именно в той сфере, которая делает свободный демократический мир собственно свободным миром. Поэтому ответ на эти "предложения" не может быть только ответом официального Вашингтона. Реагировать должны все, кого это касается. А Киев - самым первым", - добавил Порошенко.

Порошенко убежден: нельзя презирать опасность разворачивающихся событий, поскольку сегодня решается судьба Украины и определяется стратегический горизонт ее развития.

Также, по его мнению, любые переговоры относительно каких-либо гарантий безопасности с Москвой могут иметь место по четкой и безапелляционной согласия Кремля деоккупировать захваченные территории Донбасса и Крыма, вывода всех оккупационных войск и прихвостней с территории Украины, возвращение контроля над нашим рубежом.

"Призываю международных партнеров со всей серьезностью отнестись к ультиматумам Кремля, подтвердить принципиальную позицию относительно неприемлемости установления сфер влияния, силового изменения границ суверенных государств, равно как и исключить навязывание Москвой права вето на свободный выбор развития страны", - говорит Порошенко.