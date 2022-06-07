Порошенко: для депутинизации Европы нужно полное эмбарго на российскую нефть и газ

По мнению Порошенко, Россия давит на Европу из-за газового вопроса, распространяя тезисы, будто эмбарго окажет разрушительное влияние на экономику ЕС. Таким образом Путин пытается разрушить единство проукраинской коалиции.

"Все это базируется на экспорте, который поддерживают путинские эксперты внутри ЕС. Сейчас они распространяют информацию о том, что не нужно накладывать эмбарго на нефть, "это разрушит Европу". Это неправда, это русский нарратив. Это путинский инструмент, которым он пытается расколоть наше единство", - считает Порошенко.

По словам Порошенко, Путин не просто разрушает Украину, он хочет стереть ее с мировой карты.

"Мне кажется, вы уже изучили термин "депутинизация". Теперь давайте подготовимся для другого термина - денуклеаризация России. Потому что ядерные бомбы в руках Путина всегда будут опасностью для существования мира", - подчеркнул Порошенко.

В то же время Порошенко считает, что источниками восстановления украинской экономики должны быть замороженные российские активы, а также помощь союзников и частные инвестиции.

"Будет платить Россия замороженными счетами и золотовалютными резервами. Будут платить и российские олигархи, которые будут счастливы предложить половину своих счетов, чтобы снять с себя санкции, что является не лучшим вариантом. Но это однозначно должны быть репарации от России. Как предложение, можем поговорить о специальном налоге на российский газ или нефть", - добавил Порошенко.

Порошенко также отметил, что нужно предоставить механизмы для защиты частных иностранных инвестиций в украинскую экономику.