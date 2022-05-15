Порошенко в день памяти жертв политрепрессий: сейчас решающее время в битве, которая длится веками

"24 февраля началась вторая фаза войны, широкомасштабное вторжение России против Украины. Это так. Но Быковня, до которой здесь с десяток километров, открывает нам более широкий взгляд на историю агрессии России против Украины. Эта война ведется уже издревле. Она всегда была войной на уничтожение. В ней уже не раз случались периоды широкомасштабного развертывания. В двадцатом веке такими временами были Голодомор и Большой террор", - напомнил Порошенко.

В России понимали, что идея независимости глубоко укоренена, что азиатский коммунизм чужд европейской украинской традиции, говорит Порошенко.

"Но теперь это уже последняя конвульсия извечного врага. Потому что сегодня ему противостоит мощная армия, которую мы с вами возродили после 2014-го. Побеждает армия, побеждает речь, побеждает Вера! Мы прошли точку невозврата. Нашу правду увидели народы, в нашу силу поверили правительства. Сегодня весь демократический мир поддерживает нас в нашей борьбе", - добавляет политик.

Он убежден: украинцы накажут врага за геноциды на нашей земле: "это наш с вами долг и наша присяга перед могилами невинных жертв и героев борьбы за независимость, давних и нынешних. Наступило решающее время в битве, которая длится веками".