Порошенко о деле Трухина: полная деградация власти

Власть должна понести ответственность за поступки Александра Трухина и бездействие правоохранительной системы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление в Facebook пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

"Считаю, что НАБУ должно обратить внимание и на информацию о сумке с 150 тыс. грн, которые Трухин вез из Полтавы в Киев", - отмечает Порошенко.

Он также призвал созвать внеочередное заседание Верховной рады, где должны отчитываться руководители правоохранительных органов.

Напомним, 1 февраля вышло расследование издания "Украинская правда" о ДТП, которое произошло полгода назад на Бориспольской трассе. Одним из участников аварии был Александр Трухин. Депутат предлагал взятку, чтобы покинуть место аварии. Это подтвердил патрульный. По словам полицейского, Александр Трухин имел признаки опьянения.

В связи с инцидентом Трухина исключили из партии "Слуга народа", по решению главы партии утром, 2 февраля.

Кроме того, против политика открыли дело из-за попытки дать взятку правоохранителю, сообщили РБК-Украина в Офисе генпрокурора.