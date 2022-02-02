ru ua
Ср, 02 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Порошенко про справу Трухіна: повна деградація влади

Новость на русском →
Київ, Середа 02 лютого 2022 15:00
Порошенко про справу Трухіна: повна деградація влади Фото: лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Влада має понести відповідальність за вчинки Олександра Трухіна і бездіяльність правоохоронної системи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву у Facebook п’ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

Порошенко констатує: розслідування злочину за участі Трухіна демонструє повну деградацію влади.

Він також закликав скликати позачергове засідання Верховної ради, де мають звітувати очільники правоохоронних органів.

"Вважаю, що НАБУ має звернути увагу і на інформацію про сумку із 150 тис. грн, які Трухін віз із Полтави до Києва", - зазначає Порошенко.

Нагадаємо, 1 лютого вийшло розслідування видання "Українська правда" про ДТП, яка сталася півроку тому на Бориспільській трасі. Одним із учасників тієї аварії був Олександр Трухін. Депутат пропонував хабар, щоб залишити місце аварії. Це підтвердив патрульний. За словами поліцейського, Олександр Трухін мав ознаки сп'яніння.

У зв'язку з інцидентом Трухіна виключили з партії "Слуга народу", за рішенням голови партії зранку, 2 лютого.

Крім того, проти політика відкрили справу через спробу дати хабар правоохоронцю, повідомили РБК-Україна в Офісі генпрокурора.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко
NEWS
Україна та Туреччина завтра підпишуть угоду про ЗВТ: які ще документи готують
Україна та Туреччина завтра підпишуть угоду про ЗВТ: які ще документи готують
DAILY
Час говорити. Що відбувається в переговорах між Україною, Росією і Заходом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Час говорити. Що відбувається в переговорах між Україною, Росією і Заходом