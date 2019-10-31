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Порошенко: только членство в НАТО гарантирует Украине мир и безопасность

Новости » Политика     31.10.2019 - 15:14
Порошенко: только членство в НАТО гарантирует Украине мир и безопасность
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко согласился со Столтенбергом, что дорога к членству в НАТО не является легкой

Только членство в НАТО гарантирует Украине мир и безопасность. Об этом пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Двери НАТО остаются открытыми, но дорога к членству в НАТО не является легкой. Для тех, кто хочет этого - необходимо иметь преданность и осуществлять значительные реформы", - процитировал Порошенко слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, отметив, что полностью согласен с ним.

"И только членство в НАТО гарантирует нам мир и безопасность. Поэтому настало время завоевать План действий относительно членства в Альянсе и выполнить его", - написал он.

Порошенко: только членство в НАТО гарантирует Украине мир и безопасность

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