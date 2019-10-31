Порошенко: лише членство в НАТО гарантує Україні мир і безпеку

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко погодився зі Столтенбергом, що дорога до членства в НАТО не є легкою

Лише членство в НАТО гарантує Україні мир і безпеку. Про це п'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Двері НАТО залишаються відкритими, але дорога до членства в НАТО не є легкою. Для тих, хто хоче цього - необхідно мати відданість і здійснювати значні реформи", процитував Порошенко слова генсека НАТО Єнса Столтенберга, зазначивши, що повністю згоден з ним.

"І лише членство в НАТО гарантує нам мир і безпеку. Тому настав час вибороти План дій щодо членства в Альянсі і виконати його", - написав він.