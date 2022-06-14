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Порошенко: чем быстрее Украина получит достаточно оружия, тем быстрее наступит мир

Новина українською →
Вторник 14 июня 2022 14:40
Порошенко: чем быстрее Украина получит достаточно оружия, тем быстрее наступит мир Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Пятый президент Петр Порошенко призвал союзников как можно скорее дать Украине необходимое оружие. По его мнению, никаких компромиссов относительно территориальной целостности нашего государства быть не может, и Украина обязательно победит в этой войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в эфире BBC WORLD SERVICE.

"Медленно, но уверенно Украина выигрывает войну против российской агрессии. Несмотря на то, что Россия имеет в десять раз больший арсенал для их гаубиц и ствольной артиллерии. Это действительно сложно. Если бы у нас было больше оружия, больше артиллерии и больше танков, это был бы более короткий путь к победе. И это также означало бы более короткий путь к миру. Можете себе представить: чем больше оружия, тем ближе мир. И это именно об Украине и ситуации на Донбассе, на востоке нашего государства", - подчеркнул Порошенко.

Отвечая на вопрос, готова ли Украина поступится частью территории ради прекращения войны, Порошенко заявил, что территориальная целостность Украины не является предметом для компромиссов.

"Как ни является она и предметом для переговоров. Ведь это не остановит Путина. Это будет очередным фактом, который будет мотивировать его продолжать свою агрессию. И никто не знает, где завтра окажутся русские силы. Может на Готланде в Швеции, или на Аляске в Соединенных Штатах, или в странах Балтии на границе с Россией", - добавил Порошенко.

"Мы должны остановить все попытки Путина шантажировать Европу, ведь война эта не только против Украины. Это война против всего цивилизованного мира. И нам следует найти правильные ответы на все эти попытки шантажа", - резюмировал политик.

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