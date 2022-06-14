Порошенко: чем быстрее Украина получит достаточно оружия, тем быстрее наступит мир
Пятый президент Петр Порошенко призвал союзников как можно скорее дать Украине необходимое оружие. По его мнению, никаких компромиссов относительно территориальной целостности нашего государства быть не может, и Украина обязательно победит в этой войне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в эфире BBC WORLD SERVICE.
"Медленно, но уверенно Украина выигрывает войну против российской агрессии. Несмотря на то, что Россия имеет в десять раз больший арсенал для их гаубиц и ствольной артиллерии. Это действительно сложно. Если бы у нас было больше оружия, больше артиллерии и больше танков, это был бы более короткий путь к победе. И это также означало бы более короткий путь к миру. Можете себе представить: чем больше оружия, тем ближе мир. И это именно об Украине и ситуации на Донбассе, на востоке нашего государства", - подчеркнул Порошенко.
Отвечая на вопрос, готова ли Украина поступится частью территории ради прекращения войны, Порошенко заявил, что территориальная целостность Украины не является предметом для компромиссов.
"Как ни является она и предметом для переговоров. Ведь это не остановит Путина. Это будет очередным фактом, который будет мотивировать его продолжать свою агрессию. И никто не знает, где завтра окажутся русские силы. Может на Готланде в Швеции, или на Аляске в Соединенных Штатах, или в странах Балтии на границе с Россией", - добавил Порошенко.
"Мы должны остановить все попытки Путина шантажировать Европу, ведь война эта не только против Украины. Это война против всего цивилизованного мира. И нам следует найти правильные ответы на все эти попытки шантажа", - резюмировал политик.
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