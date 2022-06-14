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Порошенко: чим швидше Україна отримає достатньо зброї, тим швидше настане мир

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Вівторок 14 червня 2022 14:40
Порошенко: чим швидше Україна отримає достатньо зброї, тим швидше настане мир Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

П'ятий президент Петро Порошенко закликав союзників якомога швидше дати Україні необхідну зброю. На його думку, жодних компромісів щодо територіальної цілісності нашої держави бути не може, і Україна обов’язково переможе у цій війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в ефірі BBC WORLD SERVICE.

"Повільно, але впевнено Україна виграє війну проти російської агресії. Попри те, що Росія має вдесятеро більший арсенал для їхніх гаубиць та ствольної артилерії. Це справді складно. Якби ми мали більше зброї, більше артилерії та більше танків, це був би коротший шлях до перемоги. І це також означало б коротший шлях до миру. Можете собі уявити: чим більше зброї, тим ближчим є мир. І це саме про Україну та ситуацію на Донбасі, на сході нашої держави", - наголосив Порошенко.

Відповідаючи на запитання, чи готова Україна поступитися частиною території задля припинення війни, Порошенко заявив, що територіальна цілісність України не є предметом для компромісів.

"Як не є вона і предметом для переговорів. Адже це не зупинить Путіна. Це буде черговим фактом, який мотивуватиме його продовжувати свою агресію. І ніхто не знає, де завтра опиняться російські сили. Може на Готланді у Швеції, чи на Алясці в Сполучених Штатах, чи в країнах Балтії на кордоні з Росією", - додав Порошенко.

"Ми маємо зупинити всі спроби Путіна шантажувати Європу, адже війна ця не лише проти України. Це війна проти всього цивілізованого світу. І нам слід віднайти правильні відповіді на всі ці спроби шантажу", - резюмував політик.

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