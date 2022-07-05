Порошенко: мы будем бороться за каждый метр территории, но нужно еще больше оружия

"Сегодня жесткие бои идут на востоке и юге. Однако эта война - война артиллерии, война дронов, война ракет, противостояние реактивных систем залпового огня. А потому, к сожалению, Россия все еще имеет в десять раз, в пятнадцать раз, а на отдельных направлениях фронта и в двадцать раз превосходство над нами. И только профессионализм, только сильная мотивация украинцев помогает нам защищаться и помогает нам на пути к победе", - заявил Порошенко.

Он также подчеркнул, что все украинцы сегодня стоят на защите своего государства, каждый на своем месте. И все мы демонстрируем такой же уровень готовности к противостоянию, каким он был и в начале вторжения.

"Хочу вас заверить, что мы на 100% готовы к освобождению всех оккупированных частей Украины, Донбасса, юга страны. Однозначно, нам нужно больше оружия, больше боеприпасов в соответствии с тем, что предложено в рамках Акта о лендлизе. И мы очень заинтересованы в том, чтобы такие Акты о лендлизе были одобрены в других странах НАТО", - добавил Порошенко.

По его словам, Россия пока имеет очень мощный контроль неба, и все это создает большие проблемы для ВСУ. Однако мы будем бороться за каждый метр украинской территории, резюмировал он.