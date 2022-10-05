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Порошенко у Британії закликав дати Україні більше зброї і членство в НАТО

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

Пʼятий президент Петро Порошенко у Великобританії закликав дати Україні більше зброї і членство в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка під час Конференції правлячої Консервативної партії Великобританії.

Він також наголосив на важливості посилення санкцій і повне ембарго на російські товари та сировину.

"Треба зупинити російський експорт по всьому світу. 80% російського експорту йде через комерційні судна, ми повинні прийняти принципове рішення і зупинити це. Третє - це "план Маршалла" щодо відбудови України", - вважає Порошенко.

Одним із пріоритетів Порошенко назвав швидке членство України в НАТО та ЄС.

"Зараз Україна - "парасолька" для Європи від божевільного маніяка Путіна. Україна платить за це найвищу ціну. І я думаю, що Україна платить за право бути членом НАТО", - закликав Порошенко.

На його думку, найкоротший шлях до миру - зброя, НАТО, "план Маршалла", санкції та депутінізація світу.

"З Путіним миру не буде. Потрібна депутінізація Європи і депутінізація росії. Ми, українці, показуємо, як це робити", - наголосив Порошенко.

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