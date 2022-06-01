Порошенко: надо больше оружия, больше санкций и никаких компромиссов с Путиным

Пятый президент Петр Порошенко призвал европейских партнеров вместе бороться против общего врага - режима Путина. По его мнению, в Украине решается будущее европейского континента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Порошенко на конгрессе Европейской народной партии в Роттердаме.

По его словам, чтобы одержать победу в войне, нам нужно больше тяжелого вооружения для Украины: танки, реактивные истребители, вертолеты, ракетные установки большой дальности и артиллерийские системы, противовоздушная оборона.

"Больше санкций на уровне ЕС и во всем мире! Ежедневно больше санкций! Я приветствую вчерашнее политическое решение Европейского Совета о введении шестого пакета санкций, в том числе против торговли нефтью. Сделан шаг в правильном направлении, но надо идти дальше по пути введения полного нефтяного эмбарго", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко также призвал включить в седьмой пакет санкций газовое эмбарго.

"Нефтегазовое эмбарго станет мощным оружием против России. Будьте уверены, что ваши деньги на российский газ и нефть не пойдут на благосостояние и демократию в России, вы спонсируете военную машину Путина", - добавил политик.

Он также предостерег европейцев от компромиссов с Путиным: любой компромисс с Кремлем в отношении Украины легализует его агрессию.

Порошенко также призвал увеличить финансово-экономическую поддержку Украины и реализовать "План Маршала" 2.0 для восстановления Украины на основе стандартов ЕС.

"Украинская нация с нетерпением ждет положительного решения июньского Европейского Совета относительно предоставления Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС. Согласно последним опросам в Украине, 89% украинцев поддерживают членство в ЕС и 70% - за членство в НАТО! Я благодарен за решительную и четкую позицию ЕНП по этому вопросу", - отметил Порошенко.