Порошенко: безвиз с ЕС умножил ценность украинского паспорта

Порошенко на акции "День рождения безвиза" (фото: eurosolidarity.org)

Порошенко принял участие в акции "День рождения безвиза"

Два года назад украинцы не просто получили возможность пересекать границы стран Европы с биометрическими паспортами без виз, а окончательно распрощались с политикой многовекторности, вредной для развития нашего государства. Об этом Петр Порошенко сказал во время встречи с людьми, которые пришли на акцию "День рождения безвиза", сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Порошенко поделился воспоминаниями о том, как два года назад президент Словакии открыл украинцам символические двери в Европу.

"34 европейских страны в один день открыли свои границы обладателям украинских биометрических паспортов. Миллионы украинских граждан получили возможность воочию увидеть тот мир, который мы стремимся построить в Украине по стандартам ЕС", – подчеркнул Порошенко.

Он также напомнил о том, что и в Европе, и в Украине никто не верил в достижение критериев либерализации визового режима. На длинном пути украинская власть должна была выполнить 144 пункта безвизового плана – и именно команда Порошенко получила безвиз, несмотря на российскую агрессию на Донбассе.

"Безвизовый режим с ЕС умножил ценность украинского паспорта. Он стал настоящим европейским паспортом", – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что получение безвизового режима – это второй стратегический шаг после Соглашения об ассоциации на пути к членству Украины в ЕС и НАТО. Партия "Европейская солидарность" имеет четкий план, как достичь критериев для получения членства в этих международных союзах в перспективе 7-10 ближайших лет, заявил Порошенко.

"Членство в ЕС и НАТО – это новые стандарты жизни. Это новое измерение безопасности и свободы граждан. Мы единой командой двигаем Украину в Европу. Наша команда защитит европейский выбор Украины и никому не позволит разрушить основы нашей государственности и вернуться к политике многовекторности", – отметил лидер "Европейской солидарности".