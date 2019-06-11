Порошенко: безвіз з ЄС помножив цінність українського паспорту

Порошенко на акції "День народження безвізу" (фото: eurosolidarity.org)

Порошенко взяв участь у акції "День народження безвізу"

Два роки тому українці не просто отримали можливість перетинати кордони країн Європи з біометричними паспортами без віз, а остаточно розпрощалися з політикою багатовекторності, шкідливою для розвитку нашої держави. Про це Петро Порошенко сказав під час зустрічі з людьми, які прийшли на акцію "День народження безвізу", повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Європейської солідарності".

Порошенко поділився спогадами про те, як два роки тому президент Словаччини відкрив українцям символічні двері до Європи.

"34 європейських країни в один день відкрили свої кордони власникам українських біометричних паспортів. Мільйони українських громадян отримали можливість на власні очі побачити той світ, який ми прагнемо побудувати в Україні за стандартами ЄС", – наголосив Порошенко.

Він також нагадав про те, що і в Європі, і в Україні ніхто не вірив у досягнення критеріїв лібералізації візового режиму. На довгому шляху українська влада мала виконати 144 пункти безвізового плану – і саме команда Порошенка здобула безвіз, попри російську агресію на Донбасі.

"Безвізовий режим з ЄС помножив цінність українського паспорту. Він став справжнім європейським паспортом", – наголосив Порошенко.

Він зазначив, що отримання безвізового режиму – це другий стратегічний крок після Угоди про асоціацію на шляху до членства України в ЄС і НАТО. Партія "Європейська солідарність" має чіткий план, як досягти критеріїв для отримання членства в цих міжнародних союзах у перспективі 7-10 найближчих років, заявив Порошенко.

"Членство у ЄС і НАТО – це нові стандарти життя. Це новий вимір безпеки і свободи громадян. Ми єдиною командою рухаємо Україну в Європу. Наша команда захистить європейський вибір України і нікому не дозволить зруйнувати підвалини нашої державності і повернутися до політики багатовекторності", – наголосив лідер "Європейської солідарності".