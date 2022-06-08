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Порошенко анонсировал партию грузовиков для ВСУ из Великобритании

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Среда 08 июня 2022 18:11
Порошенко анонсировал партию грузовиков для ВСУ из Великобритании Фото: Порошенко привез из Львова еще 12 пикапов для десантников (фото eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Еще одна партия пикапов Mitsubishi L200 пересекла границу и направляется в Киев, где машины подготовят для передачи Десантно-штурмовым войскам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Петр Порошенко в Facebook.

Как известно, Фонд Порошенко совместно с ОО "дело Громад" и ОО "Res_Publika. Братья по Оружию" реализует масштабный проект по закупке пикапов для противотанковых подразделений на передовой и другой автотехники.

Сейчас для украинских воинов приобретено 49 пикапов, а также 12 грузовиков, 3 бронированные машины и скорая.

"Эта прекрасная техника - 12 новых пикапов, которые были отгружены как раз во время моего пребывания в Роттердаме с таможенного склада, который находится за 60 км от Роттердама, сегодня прибыла во Львов", - говорит Порошенко.

Он говорит, что бойцы на передовой очень ждут эти машины – чтобы установить протитанкове оборудования и уничтожать захватчиков.

"Это придаст нашим воинам мобильности. Думаю, что будет очень круто. А тех, кто в этом видит пиар, мы призываем: делайте то же, повторяйте. Больше доставляйте помощи ВСУ, поддержите Вооруженные Силы Украины. Поддержите Украину, поддержите единство Украины. Поддержите международную солидарность с Украиной и поставки оружия", - добавляет политик.

Порошенко также сообщил, что в Великобритании подписан контракт на поставку партии грузовиков для ВСУ.

"Открою еще одну маленькую тайну относительно подписанных в Англии документов. Я надеюсь, что до 15 июня в течение 7 дней будут отгружены очень хорошие полноприводные грузовики для наших ВСУ. Это-приветствие из Великобритании. Сейчас ждем только получения экспортной лицензии, но нас в британском правительстве заверили, что это будет очень быстро", - сказал Петр Порошенко.

Поддержка Вооруженных сил Украины-сейчас приоритет благотворительной деятельности Петра Порошенко. С 24 февраля Фондом Порошенко и структурам, относящимся к сфере его влияния потрачено около 300 миллионов гривен.

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