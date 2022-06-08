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Порошенко анонсував партію вантажівок для ЗСУ з Великої Британії

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Середа 08 червня 2022 18:11
Порошенко анонсував партію вантажівок для ЗСУ з Великої Британії Фото: Порошенко привіз зі Львова ще 12 пікапів для десантників (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

Ще одна партія пікапів Mitsubishi L200 перетнула кордон і прямує до Києва, де автівки підготують для передачі Десантно-штурмовим військам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Петро Порошенко у Facebook.

Як відомо, Фонд Порошенка спільно з ГО "Справа Громад" та ГО "Res_Publika. Брати по Зброї" реалізує масштабний проект із закупівлі пікапів для протитанкових підрозділів на передовій та іншої автотехніки.

Наразі для українських воїнів придбано 49 пікапів, а також 12 вантажівок, 3 броньовані автівки та швидка.

"Ця прекрасна техніка - 12 нових пікапів, які були відвантажені якраз під час мого перебування в Роттердамі з митного складу, який знаходиться за 60 км від Роттердаму, сьогодні прибула до Львова", - говорить Порошенко.

Він говорить, що бійці на передовій дуже чекають на ці автівки – щоб встановити протитанкове обладнання і нищити загарбників.

"Це додасть нашим воїнам мобільності. Думаю, що буде дуже круто. А тих, хто в цьому бачить піар, ми закликаємо: робіть те саме, повторюйте. Більше доставляйте допомоги ЗСУ, підтримайте Збройні сили України. Підтримайте Україну, підтримайте єдність України. Підтримайте міжнародну солідарність з Україною і постачання зброї", - додає політик.

Порошенко також повідомив, що у Великій Британії підписаний контракт на постачання партії вантажівок для ЗСУ.

"Відкрию ще одну маленьку таємницю щодо підписаних в Англії документів. Я сподіваюся, що до 15 червня протягом 7 днів будуть відвантажені дуже гарні повноприводні вантажівки для наших ЗСУ. Це - вітання з Великої Британії. Зараз чекаємо тільки отримання експортної ліцензії, але нас в британському уряді запевнили, що це буде дуже швидко", - сказав Петро Порошенко.

Підтримка Збройних сил України - наразі пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка. З 24 лютого Фондом Порошенка та структурам, що належать до сфери його впливу витрачено близько 300 мільйонів гривень.

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Петро Порошенко Збройні сили України
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