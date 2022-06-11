Порошенко о 5-й годовщине безвиза: символ свободы и возвращения в большую европейскую семью

Пятый президент Петр Порошенко поздравил украинцев с пятой годовщиной безвизового режима со странами ЕС. По его словам, получение безвиза стало важным шагом в европейской интеграции Украины, символом свободы, возвращения в большую семью европейских народов и прощание с "совком".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Порошенко.

"Предоставление безвизового режима сыграло важную роль в повышении поддержки интеграции Украины в Европейский Союз, повышении поддержки интеграции Украины в НАТО", - убежден Порошенко.

По его мнению, безвіз способствовал также увеличению межчеловеческих контактов, когда граждан Украины вместо того, чтобы выстаивать длинные очереди в посольствах, получать отказы в консульствах без объяснений, тратить деньги на получение виз, мог просто с биометрическим паспортом поехать в Европу.

"Я хотел бы всех поздравить с этой важной датой. Не забывайте и в этих условиях, в тяжелых условиях войны находить поводы для оптимизма. Держите кулаки за Украину и относительно решений Европейского совета о предоставлении нам статуса кандидата, держите кулаки за то, чтобы мы завоевали себе членство в крупнейшей и единой эффективной структуре по безопасности - в НАТО. И держите кулаки относительно нашей дальнейшей интеграции", - добавил Порошенко.

Соглашение о безвизовом режиме с Европейским Союзом было подписано в Страсбурге 17 мая 2017 года, вступило в силу 11 июня 2017 года.

Пятый президент Петр Порошенко вместе с президентом Словакии Андреем Косичкой открыл символические двери в ЕС на украинско-словацкой границе на пропускном пункте "Ужгород".