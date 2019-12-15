Порошенко: в 2020 году еще несколько церквей признают ПЦУ

Становление Православной церкви Украины (ПЦУ) – это событие, о котором поколения украинцев мечтали и молились на протяжении веков. Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко во время речи после литургии в Михайловском Златоверхом соборе по случаю годовщины объединительного собора ПЦУ, передает РБК-Украина.

Порошенко отметил, что объединительный собор трех ветвей украинского православия, который состоялся ровно год назад, и получение Томоса об автокефалии стали главным событием его жизни.

Вместе с прихожанами Михайловского златоверхого собора и всеми верующими ПЦУ празднуем первую годовщину об'єднавчого собора трех ветвей украинского православия, который послужил восстановлению единой Поместной украинской православной церкви. Год назад со стен Михайловского златоверхого собора святой Софии пошли иерархи церквей, чтобы создать независимую церковь. Мы глубоко благодарны Его Всесвятейшеству Вселенскому патриарху Варфоломею. И всем неравнодушным украинцам. Нас должно быть миллионы, чтобы наша молитва о собственную Церковь звучала громко и убедительно. Господь услышал наши молитвы. И эта Божья благодать состоялась. Сотни приходов воспользовались возможностью присоединиться к ПЦУ. Семь тысяч приходов - это признак того, что мы принадлежим к числу крупнейших православных церквей. К сожалению, сейчас видим, как верующих ПЦУ начинают преследовать, чего мы точно не можем допустить. Кремль считает разрушение ПЦУ своим государственным заданием. Но в 2020 году еще несколько церквей признают Православную церковь Украины, и РПЦ окажется в изоляции. Ничего у них не выйдет, потому что мы сильные и свободные. И церковь для нас является духовным фундаментом государственности. Православная церковь Украины состоялась и будет крепнуть. И украинская держава состоялась и будет крепнуть. И все у нас будет хорошо! Опубликовано Петром Порошенко Воскресенье, 15 декабря 2019 г.

"Когда год назад мы услышали эту весть, то вся площадь плакала от счастья. Запомните эти эмоции. И во время собора в Софии, где я имел высокую честь присутствовать, мне казалось, что там Пресвятая Богородица и Святой Дух вместе с нами", – рассказал Порошенко.

Он подчеркнул, что ПЦУ – только в начале большого пути, а препятствия для становления единой Православной церкви в Украине совершаются и внутри государства и снаружи. Это сопротивление, по мнению Порошенко, не остановит процесс признания ПЦУ мировым православием, который продолжится в следующем году.

"Внутри страны есть препятствия. Власть не может обеспечить исполнение принятого закона о том, что другие церкви должны переименоваться. Те прихожане, которые добровольно переходят в ПЦУ, подвергаются преследованиям и нуждаются в нашей защите. И за рубежом оказывают сопротивление. Только что обнародовано, что бывший министр обороны Греции делал все для того, чтобы Элладская церковь не признала ПЦУ. И Кремль считает это государственной задачей – разрушать нашу церковь. Ничего у них не получится", – подчеркнул Порошенко.

"Церковь мы воспринимаем как духовный фундамент государственности Украины. Без нашей церкви не может быть нашего государства. И в 2020-м году еще несколько церквей признают ПЦУ. И РПЦ, которая этому препятствует, окажется в изоляции", – добавил Порошенко.

Политик поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея, украинских иерархов и всех неравнодушных украинцев.

"Наша украинская церковь состоялась и будет крепнуть. И государство наше состоялось и будет крепнуть", – убежден Порошенко.

Предстоятель ПЦУ Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поблагодарил Порошенко, отметив, что благодаря его усилиям и вере год назад стало возможным объединение украинского православия и получение Томоса об автокефалии.

"Вы сделали очень много. Ваши дипломатические способности, ваша вера и надежда на Бога также сделали большое чудо. Потому что каждый из нас внес ту лепту, которая стала в целом определяющей делом в жизни на только украинской церкви, но и украинского государства. Поэтому ваше имя навсегда вписано в Томос как того, кто работал для того, чтобы церковь была объединена и получила Томос", – отметил Епифаний.

Епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Галльский Эммануил в своей речи также отметил роль Порошенко в создании единой поместной ПЦУ.

"Здесь с нами достопочтенный господин Петр Порошенко, который как никто другой приложил усилия для создания украинской церкви. Но сделал он это не для того, чтобы сделать церковь для себя самого. Он помог для того, чтобы существовала в Украине единственная церковь, которая бы не боялась служить в интересах людей без внешнего вмешательства", – подчеркнул Эммануил.