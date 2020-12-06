Порошенко: в 2014 году никто не продавал Украине вооружения, но мы изменили ситуацию

В 2014 году украинская армия оказалась один на один против российской агрессии без оружия, без нормального обеспечения, разворована и разрушена.

Об этом заявил в интервью "Еспрессо" пятый президент, лидер ”Европейской солидарности" Петр Порошенко.

Он рассказал, как международные партнеры в начале его каденции отказывались продавать Украине продукцию военного назначения, ведь против команды Януковича были введены санкции. И за считанные месяцы удалось в корне изменить ситуацию.

"В течение двадцати пяти лет происходило уничтожение Вооруженных сил Украины, армия разворовывалась. Только в 2014-м году усилиями нашей команды, меня как Верховного Главнокомандующего, усилиями волонтерского десанта, который был высажен в Министерстве обороны, Генеральном штабе, добровольцев, которые организовали работу, мы уже за три-четыре месяца обеспечили воюющую армию самым необходимым – бронежилетами, кровоостанавливающими средствами, военными медикаментами. Еды элементарной не было, структуры питания, тыла были уничтожены", - вспоминает Порошенко.

По его словам, когда Украина в 2014 году заплатила 20, а затем еще 10 миллионов долларов за закупку беспилотных летательных аппаратов, то уже через три месяца эти деньги вернули, отказавшись поставлять, потому что никто не хотел ссориться с Россией.

"Вопрос закупки противотанковых комплексов, средств радиоэлектронной борьбы - нам никто ничего не продавал, потому что мы были под санкциями, которые были приняты против Януковича. Мне приятно, что средства радиоэлектронной борьбы с Франции Франсуа Олланд после личных переговоров нам продал, они очень эффективно себя зарекомендовали. Современные системы радиосвязи, противотанковой обороны, позиции снайперских винтовок, позиции по модернизации танков. И в 2018-2019 году мы закупили Bayraktar - ударные беспилотники турецкого производства, которые себя показали в Нагорном Карабахе", - отметил Порошенко.

Но, добавляет Порошенко, уже за четыре месяца построения доверия удалось снять санкции, обеспечить первые закупки.

"Именно Вооруженные силы Украины вместе с дипломатическими усилиями нашей команды дипломатов - а это была сфера ответственности Президента, внешняя политика и оборона государства - российский агрессор был остановлен", - сказал Порошенко.

Порошенко убежден: цена, которую Путин должен заплатить за продолжение продвижения украинской территорией, делала военной агрессии для Путина бессодержательной. Нашей задачей было повысить резко цену, которую он заплатит за агрессию.

”И мы не оставили ему никаких иллюзий. Сам факт того, что мы имеем ”Джавелины", привел к тому, что российские танкисты отказывались садиться за руль танков и выезжать на линию огня", - резюмировал Порошенко.

Напомним, ранее представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Россия не хочет прогресса в переговорах по Донбассу.

На протяжении прошлых суток, 4 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня. В результате выстрела вражеского снайпера один военнослужащий получил огнестрельное ранение.