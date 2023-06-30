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У Порошенка назвали нічні обшуки у нардепа Алєксєєва "тиском на партію"

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П'ятниця 30 червня 2023 12:30
У Порошенка назвали нічні обшуки у нардепа Алєксєєва "тиском на партію" Фото: нардеп Сергій Алєексєєв (facebook.com/deputy_alekseev)
Автор: Сергей Новиков

"Європейська солідарність" прокоментувала обшуки у народного депутата Сергія Алєксєєва. В партії дії правоохоронців вважають "спрямованою провокацією і тиском на представників політсили".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

"Сьогодні вночі, в найкращих традиціях НКВДистських трійок, у народного депутата Сергія Алєксєєва співробітники ДБР та СБУ провели обшуки, які відбулися без постанови суду, з невнятними поясненнями про негайну необхідність провести слідчі дії. Під час обшуку було вилучено закордонні паспорти, телефони, гроші", - зазначили в партії.

"ЄС" розцінює ці дії як продовження політичних провокацій, спрямованих на дискредитацію політичної сили і залякування її представників та перешкоджання діяльності народного депутата.

"Нагадаємо, до того були неодноразові нічні обшуки в інших членів нашої команди, спроби тиску на родини і залякування. Замість того, щоб боротися із зовнішнім ворогом, влада нацьковує кишенькові силові структури на представників опозиційних політичних сил. При цьому відкритим залишається питання, хто і як допоміг виїхати з країни справжнім корупціонерам від влади - Трубіцину, Сенниченку та іншим", - додала в партії.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора оголосив підозру народному депутату Сергію Алєксєєву за обман та незаконне заволодіння грошима громадянина Німеччини.

Сергій Алєксєєв - народний депутат України XVIII (від Блоку Петра Порошенка) та IX (від Євросолідарності) скликань; голова підкомітету з питань діяльності органів правопорядку комітету Верховної ради України з питань правоохоронної діяльності.

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