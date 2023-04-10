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Породистий слемданк форварда не врятував "Фінікс" від поразки: момент дня в НБА

Фото: Даріус Безлі набрав 16 пунктів проти "Кліпперс" (azcentral.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив важкий форвард "Фінікс Санз" Даріус Безлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Молодий американець запам'ятався епізодом у середині другої чверті. На лінії штрафних кидків він отримав передачу від Лі з-під щита. Форвард вирішив не кидати з дистанції, а сміливо пішов на двох суперників і поклав м'яч однією рукою згори.

Старань Безлі забракло для домашньої перемоги над "Лос-Анджелес Кліпперс". Підсумковий результат не змінив турнірного становища команд. Обидві команди пройшли в плей-офф сезону від Західної конференції.

Сам Безлі провів на паркеті майже 27 хвилин. За цей час він встиг набрати 16 очок, зробив 9 підбирань і віддав 2 передачі. Найрезультативнішим у матчі став оборонець "Кліпперс" Норман Пауелл.

Хто такий Даріус Безлі

Уродженець Бостона, на студентському рівні не виступав і готувався до старту професіональної кар'єри самостійно.

На драфті НБА-2019 обраний "Ютою" під 23-м номером. "Джазмени" відразу обміняли форварда в "Мемфіс", а звідти він перебрався до "Оклахоми". Підписав із "Тандер" контракт новачка на 4 роки. Провів у лавах команди 3,5 сезони.

Посеред нинішнього сезону "Фінікс" і "Оклахома" обмінялися баскетболістами – Безлі поїхав до Арізони в обмін на Даріо Шаріча. Середні цифри в складі "Санз" – 4 очки, 2.3 підбирання, 0.9 передач, 0.4 перехоплень за 8.7 хвилин у грі.

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