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Породистый слэм-данк форварда "Торонто" после рывка под щит: момент дня в НБА

Торонто, Вторник 29 октября 2024 10:25
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Породистый слэм-данк форварда "Торонто" после рывка под щит: момент дня в НБА Фото: Ар Джей Барретт рвется к корзине "Наггетс" (ca.sports.yahoo.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался легкий форвард "Торонто Рапторз" Ар Джей Барретт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Канадец покорил эпизодом на старте последней четверти противостояния с "Денвером". Он получил мяч перед "дугой", пролетел на скорости нескольких оппонентов и в силовой манере вонзил сверху левой.

Стараний Барретта и других хватило для овертайма против чемпионов 2023-го. Однако там "Рапторз" потерпели близкое поражение (125:127). "Торонто" проиграл третий раз в четырех матчах, а "Наггетс" впервые победили в трех поединках.

Самым результативным на паркете стал лидер "Денвера" Никола Йокич. Он набрал 40 очков, сделал 10 подборов и отдал 4 передачи. Барретт же добавил в копилку "Рапторз" 20 пунктов.

Кто такой Ар Джей Барретт

Уроженец провинции Онтарио, на студенческом уровне выступал за "Дьюк Блю Девилз". На драфте НБА-2019 выбран "Никс" под 3-м номером после Уильямсона и Моранта.

Дебютировал под эгидой ассоциации осенью 2019 года. В сентябре прошлого года канадец подписал новый 4-летний контракт с "Никс" на 120 млн долларов, а 30 декабря был обменян в "Рапторз". В составе сборной Канады труимфовал на Кубке мира U-19, участник Олимпиады-2024.

Отец Барретта родился в семье эмигрантов из Ямайки, а мать родом из Бруклина. Крестный отец баскетболиста – легенда НБА Стив Нэш. Свободно общается на французском.

К слову, накануне центровой "Оклахомы" Холмгрен возглавил хит-парад с данком против Атланты.

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