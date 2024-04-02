Породистий слемданк форварда "Мемфіса" після втечі від оборонців: момент дня в НБА

Резервіст запам'ятався епізодом у фінальній чверті протистояння з "Детройтом". Він отримав передачу на лівому куті майданчика, втік від одного оборонця та з-під іншого розкішно поклав згори однією рукою.

Зрештою, "Гріззліс" здобули виїзну перемогу над "Пістонз" (110:108). "Мемфіс" залишилися на 13-й сходинці Західної конференції НБА. Тим часом "Детройт" – аутсайдер на Сході.

Найрезультативнішим у поєдинку став форвард "Гріззліс" Джарен Джексон. Він набрав 40 очок, зробив 7 підбирань і віддав 3 передачі. Тим часом Стівенс додав у скарбничку "Мемфіса" ще 7 пунктів.

Хто такий Ламар Стівенс

Уродженець Філадельфії, на студентському рівні виступав за Університет штату Пенсильванія. Став чемпіоном National Invitation Tournament і був визнаний MVP змагань (2018).

На драфті НБА-2020 не був обраний жодною з команд. Восени того ж року підписав двостороній контракт із "Клівлендом". Провів у лавах "Кавальєрс" три сезони. У вересні торік перейшов у "Бостон", а в лютому був обміняний в "Мемфіс" на Ксав'єра Тіллмана.

Написав книгу для дітей "Сходження Ламара – мандрівка до Щасливої долини". Першодрук розповсюджався на іграх університетської команди Стівенса.